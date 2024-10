Atletica Conversano, altro fine settimana da ricordare

Ancora un weekend particolarmente intenso per i podisti dell’Atletica Conversano. I colori gialloneri sono infatti stati ben rappresentati alla trentottesima edizione della Venice Marathon, alla diciottesima edizione della CorriMolfetta, alla nona edizione della Amastuola Wave Trail e alla sesta edizione della Duathlon Sprint.

La gara più suggestiva e dispendiosa a livello fisico è sicuramente stata la maratona di Venezia a cui ha partecipato Gianni Manco. Per lui un itinerario di poco più di quarantadue chilometri nello splendido scenario della città lagunare con un tempo di quattro ore e trentaquattro minuti che gli ha permesso di ottenere il sesto posto nella categoria SM70 e di tornare a casa con un bagaglio ricco di tanti spunti positivi.

Ottime anche le performance dei cinque gialloneri che hanno preso parte alla dodicesima tappa del campionato regionale “Terra di Bari”, disputata in quel di Molfetta. Si tratta di Mario Daniele, Angelo Nardomarino, Maria Teresa Satalino, Modesto Scagliusi e Domenico Trovisi, abili nel portare a termine la gara con impegno e perseveranza, malgrado il caldo inatteso di fine ottobre. Da segnalare in particolare il quarto posto nella categoria SM75 conquistato da Daniele.

Trasferta in terra jonica invece per Rino Lorusso e Cosimo Sperti protagonisti alla tappa di Massafra del circuito Puglia Trail. Anche in questo caso i due runners conversanesi si sono ben distinti con prestazioni degne di nota, soprattutto Sperti che si è classificato al primo posto nella categoria SM75 con un tempo di poco superiore alle due ore.

Era ad Altamura, infine, Niki Creatore il quale si è presentato ai nastri di partenza della competizione multidisciplinare che combina corsa e ciclismo offrendo una prova dignitosa nella magnifica cornice delle Murge.

Domenica prossima, intanto, è in programma la quattordicesima tappa del CorriPuglia 2024, tappa che coincide con la tredicesima edizione della “Stracittadina Massafrese – Trofeo Tebaide d’Italia”. Una nuova spedizione a Massafra, dunque, attende i podisti dell’Atletica Conversano anche se questa volta non ci saranno sterrati da affrontare, ma “soltanto” un percorso extraurbano di circa dieci chilometri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author