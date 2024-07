Pallacanestro, Valtur Brindisi: per l’americano Allen manca solo l’ufficialità

Manca solo l’ufficialità ma la Valtur Brindisi completa il roster per la prossima stagione in serie A/2 con la guardia americana, Bryon Allen. Era il tassello mancante da consegnare a coach Piero Bucchi che avrà i ranghi compatti in occasione dell’inizio del raduno pre campionato il prossimo 12 agosto.

Allen, 32 anni, è una vecchia conoscenza della pallacanestro italiano anche se le stagioni prima con Roseto in A/2 e quelle successive con Brescia e Pallacanestro Reggiana, risalgono ormai a poco meno di dieci anni fa.

L’ultima tappa di Allen, in questo suo personale giro del mondo del basket lo ha portato a Porto Rico nell’Atleticos de San German. Il prossimo approdo, che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore, sarà quello della Valtur Brindisi.

