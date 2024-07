Junior Davis Cup amara per l’Italia a Latiano: sconfitta dalla Romania nei quarti di finale

Dalla finale vinta lo scorso anno, all’eliminazione quarti di finale di questa edizione della Junior Davis Cup di tennis. Per l’Italia l’avversario è lo stesso ma l’esito diverso: la Romani si vendica, sportivamente parlando, del risultato di un anno fa e fa suo l’incontro dei quarti di finale sui campi del Circolo Ternnis Latiano.

L’appuntamento internazionale con il tennis giovanile torna nella struttura presieduta Fernando Miglietta, ma per l’Italia questa volta non c’è la gloria del successo finale. Le classifiche internazionali a livello under 16 raccontano di una nazionale azzurra in fase di costruzione. Raffaele Ciurnelli e Antonio Magliano viaggiano ben oltre la centesima posizione anche se ci mettono cuore e grinta contro i rumeni Alexandrescou e Norescu che, invece, sono nella top ten (rispettivamente secondo e ottavo del ranking).

Magliano si arrende in due set a Norescu con il punteggio di 6/3 – 7/6 rammaricandosi per il vantaggio sciupato proprio nel secondo set quando era avanti 5 a 2. Ciurnelli, numero uno azzurro, tiene testa all’esuberante e spesso indisciplinato Alexandrescou. Il primo set, vinto dal rumeno al tie break, è il più combattuto. Nel secondo parziale Ciurnelli regge sino al tre pari, poi la stanchezza si fa sentire e la lucidità viene meno.

Vince la Romania per 2 a 0, all’Italia resta il percorso per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto.

