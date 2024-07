US Lecce, cambia la formula dell’amichevole col Nizza

Cambia la formula dell’amichevole col Nizza, come comunicato dalla società giallorossa, infatti a seguito della richiesta del Nizza, è stata annullata l’amichevole in programma domenica 4 agosto alle ore 10:30 al Deghi Sport Center di San Pietro in Lama (Le).

Resta, invece, in programma la gara di domenica 4 agosto alle ore 17.00 al Via del Mare tra i giallorossi e la formazione francese.

