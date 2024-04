Paita, ‘In Puglia quadro preoccupante, Emiliano venga in Antimafia’

“La situazione in Puglia è sempre più preoccupante. Dalla stampa apprendiamo che Emiliano avrebbe informato Pisicchio di un’indagine in corso su di lui e che, addirittura, gli avrebbe intimato di dimettersi. Ci sono diverse cose che non tornano: come faceva Emiliano a sapere dell’indagine? Chi è la talpa che lo ha informato? Cosa sta realmente succedendo in Puglia? Date le sue precedenti e più che discutibili dichiarazioni su Decaro, è assolutamente necessario che Emiliano venga in Commissione Antimafia a chiarire”. Lo dice la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva.

