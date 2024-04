Fitto: ‘Il Centrodestra può vincere a Bari’

“Il centrodestra ha tutte le carte in regola per vincere, per voltare pagina con una coalizione unita”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro degli Affari europei, delle politiche di coesione, del Sud e Pnrr, rispondendo sulle prossime elezioni amministrative a Bari. Il ministro, a Molfetta (Bari) per partecipare convegno intitolato “Pnrr e Zes unica – Agevolazioni per le imprese e prospettive di sviluppo per il Mezzogiorno”, ha definito Fabio Romito, il 36enne leghista candidato sindaco del centrodestra, “credibile e forte”.

E su un sua possibile candidatura alle Europee, Fitto e categorico: “Non scenderò in campo perché ho una serie di impegni di governo che, come noto, sono molto complessi. Nelle prossime ore Fratelli d’Italia comunicherà le sue scelte. Si sta lavorando a livello nazionale per stilare liste competitive con gente di qualità che sia in grado di rappresentare e difendere il nostro Paese nel contesto europeo”.

