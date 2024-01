OSTUNI – Dopo gli arresti effettuati dai carabinieri della compagnia di Fasano di Francesco Vasta e Vincenzo Mitrotta, giovani ostunesi accusati del tentato omicidio di un imprenditore di 32 anni, avvenuto il 21 novembre, un nuovo arresto è stato effettuato, questa volta da poliziotti del Commissariato di Ostuni e della Squadra mobile di Brindisi, per una vicenda strettamente collegata a quell’inchiesta. Un uomo è stato rinchiuso in carcere. Maggiori particolari saranno diffusi in mattinata.

