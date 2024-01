Donna scomparsa a Modugno, trovata senza vita

MODUGNO – È stata ritrovata in via Sottomura a Modugno la 52enne di Modugno scomparsa da tre giorni da casa. Di Giulia Maffei, 57 anni, non si avevano più notizie da martedì sera. L’insegnante è stata trovata questa mattina, intorno a mezzogiorno dai carabinieri e unità cinofile che avevano riavviato le ricerche. Secondo le primissime indagini, potrebbe trattarsi di un gesto estremo volontario. Sul posto i militari della locale stazione, insieme alla polizia locale e ai medici di Medicina legale del Policlinico di Bari con la dottoressa Sara Sablone. A denunciare la scomparsa della 57enne, che faceva l’insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado Casavola di Modugno, erano stati i suoi familiari preoccupati dal suo mancato rientro.

