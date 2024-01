Bari, Al Bano e il viceministro Sisto insieme per solidarietà

BARI – L’immancabile “Nel sole” e l’intramontabile “Felicità” cantati per strada, in via Argiro, nel pieno centro dello shopping barese. E nel primo giorno di saldi non poteva che esserci un bagno di folla per il maestro Al Bano Carrisi accompagnato al pianoforte dal viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, insieme per “Un pianoforte per strada”, l’iniziativa solidale promossa da Fps-Arte e cultura che per il sesto anno, nel periodo natalizio, porta l’avvocato barese a esibirsi con una serie di artisti cittadini.

Con la maratona musicale sono stati raccolti fondi destinati alle associazioni Incontra che assiste famiglie bisognose e senza fissa dimora, e Una stanza per un sorriso che organizza screening contro le malattie tumorali. Da Gianni Ciardo a Paolo Lepore passando per Mingo e Boccassile e Maretti. Tutti insieme a fare da cornice all’appuntamento al quale, per il secondo anno consecutivo, ha preso parte anche il cantante di Cellino San Marco, arrivato a Bari per l’occasione e che ha rimandato tutti all’appuntamento per il 2024.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp