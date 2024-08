Ostuni, picchiato nel centro storico: 55enne ricoverato in ospedale

OSTUNI – Un 55enne, noto professionista del posto, è ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Perrino di Brindisi dopo essere stato aggredito con calci e pugni domenica notte. Il violento episodio si è verificato nel centro storico di Ostuni. L’uomo ha riportato un grave trauma facciale. La prognosi è riservata, ma, secondo quanto trapelato, non sarebbe in pericolo di vita. Il presunto aggressore, un 22enne, è stato individuato dopo poche ore dagli agenti di polizia del commissariato della Città Bianca. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di lesioni gravi. AL momento, non si conosce il movente del gesto.

