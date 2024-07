Oscar Farinetti e Ilaria Gaspari al festival ‘Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto’

Prosegue il ricco programma di “Armonia. Narrazioni in Terra d’Otranto” con una serata imperdibile in piazza San Giuseppe. L’evento, con ingresso libero alle ore 20:00, vedrà protagonisti la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari, che presenterà il suo romanzo “La reputazione” (Guanda), e l’imprenditore Oscar Farinetti con il suo libro “10 mosse per affrontare il futuro” (Solferino).

Ilaria Gaspari, intervistata da Valeria Bisanti, esplorerà attraverso il suo romanzo il delicato equilibrio tra apparenza e identità, e le sfide della maturità. Barbara, la protagonista, affronta i pericoli della maldicenza e della fiducia in un percorso di crescita e scoperta personale.

A seguire, Oscar Farinetti, stimolato dalle domande di Luca Nolasco, discuterà le sue dieci strategie per il futuro, sottolineando l’importanza di una cultura condivisa e collettiva per affrontare le sfide contemporanee.

Il festival, ideato dalla Libreria Idrusa di Alessano e dall’associazione NarrAzioni, con la direzione artistica di Mario Desiati, celebra quest’anno il tema “Libertà d’essere”. Dopo eventi di successo a Salve, Alessano, Presicce-Acquarica, Lucugnano e Santa Maria di Leuca, la manifestazione si concluderà con due serate a Specchia il 25 e il 29 luglio.

Il 25 luglio, Gabriella Genisi presenterà “Giochi di ruolo” in Piazza Del Popolo, seguito dalla presentazione del romanzo “La violenza dei vinti” di Petros Markaris. La chiusura del festival il 29 luglio vedrà la presentazione del romanzo “Il canto della fortuna. La saga dei Rizzoli” di Chiara Bianchi nell’atrio di Palazzo Risolo, seguita da un dialogo tra Nicola Lagioia e Mario Desiati. Durante la serata finale, verranno assegnati i premi BPER Armonia a Chiara Bianchi e Nicola Lagioia.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della letteratura, che promette serate di grande arricchimento culturale e riflessione.

