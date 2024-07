Castellana, nell’aere delle Grotte le melodie di Puccini

CASTELLANA – Musica immersa in un’armonia millenaria, note e voci per ricordare uno degli autori punto di riferimento per il bel canto in Italia, uno dei più significativi operisti di tutti i tempi. Le melodie di Giacomo Puccini – in occasione dei 100 anni dalla sua morte – hanno invaso le Grotte di castellana con “SottoSuono – Armonia in Grotta”, la manifestazione che ha portato nel cuore del sito carsico, musicisti e cantanti selezionati dal maestro Domenico Di Leo, pianista e docente di Musica da camera al Conservatorio Nino Rota di Monopoli. Gli artisti si sono esibiti in un repertorio scelto per l’occasione dalle arie più celebri composte dal maestro. Non semplici esibizioni, ma performances arrivate direttamente all’anima dei visitatori grazie alle onde sonore che hanno percorso i corridoi testimoni di secoli di storia. Due soprani, tre musicisti e un attore, che hanno reso unica l’esperienza vissuta tra le concrezioni carsiche. Le arie sono tratte da La Bohème, Madama Butterfly e Turandot

