Orchestra Sinfonica di Matera: bilancio positivo dopo i primi tre anni di attività

L’Orchestra Sinfonica di Matera (OSM) celebra con orgoglio il primo triennio di attività, confermando il suo impegno nel percorso per il riconoscimento come Istituzione Concertistico-Orchestrale (ICO), come previsto dall’articolo 28 della Legge 800 del 1967. Questo status riconosce e supporta le istituzioni che promuovono e coordinano le attività musicali a livello provinciale.

Numeri significativi e successi organizzativi

Durante una conferenza stampa tenutasi nella sede della Fondazione in via Ridola, la presidente Gianna Racamato e il direttore artistico Saverio Vizziello hanno illustrato i risultati raggiunti. Tra i dati spiccano i 3.500 giorni lavorativi retribuiti nel 2024, ben oltre i 2.000 richiesti dal Ministero della Cultura, e una compagine orchestrale composta da 52 musicisti, di cui il 40% assunti stabilmente per sei mesi.

Nel solo 2024, l’Orchestra ha realizzato 36 concerti, suddivisi tra la stagione estiva, autunnale, eventi natalizi in Puglia e incontri dedicati alle scuole. Particolare attenzione è stata riservata all’educazione musicale dei giovani, con progetti come “Ecosuoni”, un viaggio nella musica elettronica diretto da Fabrizio Festa.

Crescita del pubblico e collaborazioni

Nel 2024, i concerti autunnali e invernali hanno registrato 4.820 spettatori, a conferma di un costante interesse da parte del pubblico. Gli abbonamenti, pur limitati a 180, rappresentano un punto su cui la Fondazione intende lavorare. Nel corso degli anni, l’OSM ha inoltre avviato collaborazioni con istituzioni prestigiose, tra cui il Conservatorio “Egidio Romualdo Duni”, il Premio Internazionale Paganini e diversi festival musicali.

Un impegno verso l’eccellenza

La direzione artistica, guidata da Saverio Vizziello, ha proposto un’offerta musicale diversificata, combinando repertori classici e moderni. Tra le produzioni più significative si annoverano “Il sogno di Keplero” e le esibizioni di solisti internazionali come Giuseppe Gibboni e Simon Zhu.

Prospettive future

Dal gennaio 2025, l’Orchestra lavorerà a nuovi progetti per consolidare i risultati ottenuti. Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali, sottolineando il sostegno delle autorità al percorso dell’OSM verso il riconoscimento ICO.

L’Orchestra Sinfonica di Matera si conferma così un punto di riferimento culturale per la città e la provincia, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio musicale locale e nazionale.

