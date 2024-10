Operazione sicurezza: controlli serrati a Ostuni e Ceglie

Nella serata del 24 ottobre, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza della provincia di Brindisi hanno intensificato le attività di prevenzione e repressione dei reati, con un imponente potenziamento dei dispositivi di sicurezza nei Comuni di Ostuni e Ceglie.

Questo intervento rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio, fortemente promossi negli ultimi mesi dal Questore Giampietro Lionetti e condivisi dal Prefetto Luigi Carnevale, insieme ai Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con l’obiettivo di assicurare una presenza costante delle forze dell’ordine su tutto il territorio.

Durante l’operazione, personale della Questura, del Commissariato di Ostuni, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con il supporto dell’ASL e dell’Ufficio dei Monopoli, ha controllato 12 attività commerciali e identificato quasi 200 persone. Sono stati ispezionati circa 80 veicoli, portando a 9 sanzioni per violazioni al codice della strada e al ritiro di una carta di circolazione.

Diverse attività commerciali sono state sanzionate amministrativamente e sono emerse violazioni del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, con licenze sotto esame presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.

L’operazione ha inoltre portato al sequestro di circa 39 grammi di marijuana e 10 grammi di anfetamina, e alla denuncia in stato di libertà di 3 persone per detenzione illecita di stupefacenti; una di queste è stata anche segnalata per violazione degli obblighi previsti dalla Sorveglianza speciale del Codice Antimafia.

