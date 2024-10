Brindisi, ‘Prenditi cura di te’: convegno su prevenzione tumori in Questura

Oggi (venerdì 25 ottobre), nella gremita sala conferenze “Brigadiere Zizzi” della Questura di Brindisi, si è tenuto il convegno dal titolo “Prenditi cura di te: Tumori, prevenzione, cure e diagnosi”.

L’evento ha visto la partecipazione di autorevoli professionisti sanitari locali, moderati dal giornalista Carlo Amatori. Tra i relatori, Mariangela Capodieci, specialista in Senologia del “Perrino” di Brindisi; Alessandro Galiano, esperto in Radiologia e Senologia territoriale dell’ASL di Brindisi; Chiara Leone, specialista nella sorveglianza ginecologica delle pazienti con carcinoma mammario; Dario Loparco, studioso di scienza medica e umanizzazione delle cure; Laura Orlando della Best Unit dell’ASL di Brindisi.

Presenti anche il segretario generale provinciale Cosimo Sorino, organizzatore del convegno, accompagnato dai vertici della Questura, rappresentata dal vicario Eugenio Ferraro, in sostituzione del questore Gianpietro Lionetti. A portare i saluti istituzionali, tra gli altri, Sabrina Zurlo, delegata dell’associazione “Cuore di Donna” che ha collaborato all’iniziativa, e Maurizio De Nuccio, direttore generale dell’ASL di Brindisi. Ha inviato i suoi saluti anche il Mauro Vizzino, presidente della Commissione regionale alla sanità.

L’incontro ha coperto vari aspetti della prevenzione dei tumori, rispondendo anche alle domande di poliziotti e poliziotte presenti, sensibilizzando sulla prevenzione, specialmente per la fascia d’età 50-60 anni, considerata a rischio. Numerosi sono stati gli apprezzamenti per l’impegno del S.I.A.P. nella promozione della salute e della prevenzione delle malattie tumorali, in linea con le iniziative di Ottobre, mese della prevenzione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author