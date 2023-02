BRINDISI – È in corso a Brindisi e provincia un’operazione dei Carabinieri per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di diverse persone, indagate per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Condividi su...



Linkedin

email