Operazione antidroga a Vieste: sette arresti

VIESTE – I Carabinieri del Comando Compagnia di Manfredonia hanno, nell’ultimo periodo, intensificato i servizi di contrasto al traffico di droga nell’area garganica, in special modo nella città di Vieste.

Il bilancio complessivo delle attività condotte dai militari dell’Arma è di 7 persone arrestate in flagranza di reato e di 1persona deferita in stato di libertà con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, di 15 assuntori segnalati alla locale Prefettura e il sequestro di circa 700 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish e di circa 7.000 euro ritenuti provento dell’attività illecita.

In particolare, nel corso di un controllo in un’abitazione del centro storico di Vieste, i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestatoun 26enne del luogo per il possesso di 45gr di hashish, di circa 4mila euro in contanti considerati provento di spaccio, nonché di materiale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

Sempre a Vieste, durante i posti di controllo effettuati sulle vie di accesso alla città, i Carabinieri hanno arrestato due persone: un 40enne disoccupato – trovato in possesso di circa 2mila euro dei quali non era in grado di giustificare la provenienza -, nella cui abitazione, nel corso di una successiva perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 600 gr tra hashish e cocaina; un 30enne foggiano, che viaggiava come passeggero all’interno di un altro veicolo fermato dai militari, arrestato poiché trovato in possesso di circa 50 gr di hashish, nonché di una pistola con matricola abrasa e relativo munizionamento.

Un altro 30enne viestano è stato arrestato per la detenzione dicirca 40 gr di cocaina e di un fucile da caccia semiautomatico, con matricola abrasa, utilizzato per minacciare un vicino di casa nel corso di una discussione. L’uomo è stato anche denunciato per ricettazione dai Carabinieri, i quali, intervenuti per la lite in atto, hanno rinvenuto nella sua abitazione, durante una perquisizione,anche monili in oro oggetto di un furto consumato la scorsa estate in una casa di Vieste.

Militari della Tenenza, nel corso di una perquisizione domiciliare,hanno inoltre tratto in arresto due coniugi e il loro figlio, sorpresi ad effettuare attività di spaccio proprio all’interno della loro abitazione, all’interno della quale i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 120 dosi di cocaina già pronte per la vendita, circa 1500 euro in contanti considerati provento di spaccio, nonchémateriale idoneo al confezionamento dello stupefacente.

