Operaio morto al porto di Bari, terzo incidente in 15 giorni

BARI – Due operai morti e un terzo gravemente ferito in appena 15 giorni. Si allunga la lista degli incidenti sul lavoro a poche ore dalla fine di questo 2023. L’ultimo in ordine di tempo, sabato pomeriggio al porto di Bari ma appena la scorsa settimana, prima di Natale, un altro operaio è morto allo scalo Ferruccio dell’interporto del capoluogo. Anche in quel caso erano in corso operazioni di spostamento di mezzi e bancali. L’uomo, 55enne di Ruvo di Puglia, sarebbe stato investito da un autoarticolato. E ancora, qualche ora prima, un terzo uomo, un 45enne, è rimasto gravemente ferito all’interno dello stabilimento di una multinazionale della zona industriale di Bari, incastrato in un macchinario per la lavorazione di componenti meccanici. Una conta senza fine – secondo i sindacati – che per denunciare quella che viene ormai definita una mattanza, hanno indetto uno sciopero di 24 ore, proprio a ridosso del nuovo anno

