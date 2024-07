Operaio Arif morto a Ostuni, il cordoglio di Mauro D’Attis

“Una giornata di grande dolore: sono sentitamente vicino ai familiari e alla comunità di Ostuni per la perdita di Mario Rotiglio, l’operaio dell’Arif morto durante le operazioni di spegnimento di un incendio. Un uomo coraggioso, che ha perso la vita sul posto di lavoro proprio per mettere in sicurezza la comunità. A nome di tutta Forza Italia Puglia esprimo il nostro profondo cordoglio”. Così Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia.

