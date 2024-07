Arif, Palmisano (M5S): ‘Mario morto da eroe, vicini alla famiglia’

“E’ un dolore immenso quello che condivido con la famiglia di Mario Rotiglio e con tutto il personale dell’Arif. Mario ha pagato un prezzo troppo alto, perdendo la sua vita dopo un’esistenza fatta di sacrifici e amore per la sua famiglia. Mario amava il suo lavoro: la città di Ostuni perde un uomo esemplare. Oggi piangiamo una persona mite e generosa”. Lo dichiara in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, dopo la morte ieri nel Brindisino dell’operaio dell’Arif Mario Rotiglio mentre era in corso un incendio. “Una morte assurda in circostanze drammatiche con i vigili del fuoco, il personale dell’Arif e gli altri volontari che cercavano -aggiunge- di preservare il nostro territorio dall’ennesimo incendio. Il sacrificio di Mario dovrà essere ricordato per sempre”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author