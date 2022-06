BISCEGLIE – Le acque libere di Bisceglie ospitano finalmente la seconda tappa dell’Open Water Challenge 2022. Dopo il rinvio per maltempo delle scorse settimane, la bandiera blu della BAT ospita gli oltre 100 atleti per le tre gare in mare aperto. Organizzazione minuziosa del Comune di Bisceglie con la società Sport Project e al fianco di Federnuoto. Un’occasione per rilanciare non solo lo sport, ma anche il turismo cittadino.