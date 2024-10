Omicidio Paolo Stasi, l’imputato: “Io, inconsapevole autista”

BRINDISI – Si torna in aula per il processo sull’omicidio di Paolo Stasi: in Corte d’assise, a Brindisi, si è svolto l’esame dell’imputato Cristian Candita. Fu lui, quel giorno, ad accompagnare il presunto killer Luigi Borracino in via Occhibianchi.

