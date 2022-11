Condividi su...

Linkedin Whatsapp email

FRANCAVILLA FONTANA – Sarà eseguita nella mattinata di sabato 19 novembre l’autopsia sulla salma di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana brutalmente ucciso con due colpi di arma da fuoco nel pomeriggio di mercoledì sull’uscio della sua abitazione, in via Occhi Bianchi. Il pubblico ministero titolare del fascicolo Giuseppe De Nozza ha conferito l’incarico al medico legale Raffaele Giorgetti. La speranza è che dall’esame autoptico possano emergere importanti dettagli per favorire quel processo di ricostruzione della verità di quanto accaduto. Al momento, sconosciuto il movente dell’omicidio. Sconosciuto, pure, il nome e il volto del misterioso killer armato presumibilmente di una pistola a tamburo. Sul luogo del delitto, infatti, non sono stati ritrovati bossoli. L’autopsia, quindi, dovrà anche determinare il tipo di arma utilizzata dall’assassino di Stasi. La salma dello sfortunato ragazzo si trova nell’obitorio del cimitero di Francavilla Fontana. A difendere gli interessi della famiglia della vittima è il legale di fiducia Domenico Attanasi.

Omicidio stasi, carabinieri di nuovo in via Occhi Bianchi

Nel frattempo, al fine di accertare la dinamica di quanto accaduto e verificare “diverse circostanze”, i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana al comando del capitano Alessandro Genovese hanno, nella mattinata di oggi, effettuato un nuovo sopralluogo in via Occhi Bianchi. L’assassino di Paolo, in un modo o in un altro, è passato da qui durante la fuga.