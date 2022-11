Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Un colpo, il primo al petto, ha ucciso il 19enne di Francavilla Fontana Paolo Stasi. Il secondo, invece, lo ha raggiunto all’altezza della scapola, attraversando il corpo in orizzontale. Il 19enne di Francavilla Fontana ucciso il 9 novembre sotto l’uscio della sua abitazione non ha mai cercato di fuggire al suo killer perché, semplicemente, non ne ha mai avuto il tempo. Si sarebbe trattata, piuttosto, di una vera e propria esecuzione. Lo ha chiarito l’autopsia eseguita questa mattina su mandato della Procura di Brindisi dal professore Raffaele Giorgetti che, in attesa della perizia attesa entro i canonici 60 giorni, ha chiarito alcuni aspetti della dinamica. Rispetto alla prima ricostruzione, è assai probabile che Stasi non abbia mai voltato le spalle al suo assassino. Il killer, piuttosto, lo avrebbe freddato esplodendo due colpi di pistola di piccolo calibro restando di fronte a lui. La salma di Stasi si trova ancora nell’obitorio del cimitero di Francavilla Fontana, in attesa del nulla osta da parte del magistrato per la restituzione alla famiglia. I funerali, con ogni probabilità, saranno celebrati la prossima settimana. Maggiori dettagli nella prossima edizione del telegiornale.