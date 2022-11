Condividi su...

MANDURIA – Tre pali della pubblica illuminazione sono stati abbattuti dal vento nel tardo pomeriggio di oggi a Manduria, circa cinquecento metri di cavo elettrico sono finiti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale

e l’Utc di Manduria. Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco un palo era già sulla sede stradale, gli altri due sono caduti quando l’area era stata messa in sicurezza. Durante l’intervento è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada interessato. Grazie al tempestivo intervento non ci sono stati feriti, solo danni all’impianto.

Forti raffiche stanno sferzando l’intera provincia ionica, duro lavoro per i Vigili del Fuoco in seguito alle numerose segnalazioni di disagio e lievi danni.