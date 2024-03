Omicidio Lasala, udienza in corso per sentenza Abid e Dibenedetto

TRANI – In corso di svolgimento presso la Corte d’Assise di Trani l’udienza per il processo relativo all’omicidio di Claudio Lasala, il 24enne di Barletta assassinato con una coltellata all’addome nella notte tra il 29 e il 30 ottobre 2021. Sul banco degli imputati Ilyas Abid e Michele Dibenedetto, per i quali sono stati chiesti 24 anni di reclusione.

Udienza iniziata con circa 40 minuti di ritardo. Presente la famiglia Lasala, rappresentata dall’avvocato Rinaldo Alvisi, ad eccezione del fratello della vittima, Antonio. A difendere Abid l’avvocato Vincenzo Desiderio, in rappresentanza di Dibenedetto l’avvocato Sassanelli.

Proprio il legale di Dibenedetto ha inaugurato l’udienza con le repliche attese ad un mese dall’ultima discussione. Conclusione intorno alle 12:30, con la Corte che ha momentaneamente sospeso l’udienza per poi concedere le controrepliche ad Alvisi. Successivamente avverrà la riunione in camera di consiglio, al termine della quale è attesa la sentenza a carico dei due imputati.

