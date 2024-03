Omicidio Casarano, Stefanazzi: ‘Piantedosi ha ignorato allarme’

“Ciò che è successo a Casarano lascia attoniti. Un omicidio commesso in pieno giorno, per giunta in un luogo altamente frequentato anche da minori, non può essere derubricato alla semplice cronaca nera”, dice Claudio Stefanazzi, deputato pugliese del PD, dopo l’agguato avvenuto a Casarano nella mattinata di sabato 2 marzo e che ha portato alla morte del 32enne Amin Antonio Afendi.

”La matrice mafiosa è chiara, com’è chiaro il legame con una lunga scia di episodi che negli ultimi tempi hanno scosso la nostra provincia – aggiunge -. Questo omicidio dimostra ancora una volta che Casarano è al centro di dinamiche opache che non possono che creare forti timori per la tenuta sociale di questa comunità”.

”Ho provato più volte, con la presentazione di interrogazioni parlamentari, a segnalare l’escalation di violenza che stiamo osservando e che spaventano la nostra comunità. In nessuno di questi casi il ministro Piantedosi ha ritenuto di voler rispondere alle mie domande e nessun provvedimento è stato preso per comprendere il fenomeno criminale che sta dilagando e soprattutto per poterlo arginare. Dopo questo ennesimo fatto presenterò un’altra interrogazione al ministro, perché non si può tollerare che il Salento diventi il far west d’Italia nell’assoluta indifferenza delle istituzioni nazionali”, conclude Stefanazzi,

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author