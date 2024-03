Sparatoria a Casarano, 32enne ucciso a colpi di pistola

Un omicidio in pieno giorno e sotto gli occhi di tutti nella mattinata di sabato 2 marzo a Casarano, in via A. Lupo, a pochi passi da piazza Petracca.

La vittima, un 32enne del posto, è stata freddata da tre colpi di pistola, sparati da una persona che l’ha raggiunta a bordo di un’auto. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118, partiti dall’ospedale “Card. Panico” di Tricase, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La zona è stata immediatamente raggiunta dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Taurisano e dai Carabinieri del Comando Compagnia di Casarano, che stanno indagando su quanto accaduto.

Il 25 ottobre del 2019, il 32enne era già scampato a un tentativo di omicidio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author