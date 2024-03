Omicidio Casarano, D’Attis: ‘Stato reagirà con determinazione’

“Un omicidio in pieno giorno per strada fotografa la sfrontatezza della criminalità organizzata nel nostro territorio, ma lo Stato reagirà con determinazione. È una certezza, non una promessa, perché mai come in questo periodo lo Stato sta facendo sentire la sua forza e la sua determinazione nel condurre la lotta alla criminalità organizzata”.

Lo dichiara Mauro D’Attis, vicepresidente della commissione parlamentare Antimafia, dopo l’agguato avvenuto a Casarano nella mattinata di sabato 2 marzo e che ha portato alla morte del 32enne Amin Antonio Afendi.

“Ciò che è successo a Casarano sarà affrontato col pugno duro, di sicuro, dal ministro Piantedosi, dai magistrati e da tutte le forze dell’ordine che operano con grande abnegazione nella nostra Puglia. Non lasceremo soli i cittadini in contesti efferati da far west”, conclude D’Attis.

