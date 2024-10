Oktoberfest a Trani, Piazza Sant’Agostino torna a splendere

Musica, cibo, giochi per bambini e birra bavarese per l’Oktoberfest tranese. Piazza Gradenico, conosciuta da tutti a Trani come Piazza Sant’Agostino, torna a vivere e ad accogliere cittadini di tutte le generazioni, recuperando quella funzione di luogo di aggregazione di persone di tutte le età, svolta fino a quando lo stesso luogo non è diventato vittima di incuria, come testimoniato in diversi precedenti reportage. Oggi grazie all’entusiasmo di giovani imprenditori locali torna al centro della comunità con un Oktoberfest in versione tranese, trasformando una piazza in un piccolo paese in festa.

