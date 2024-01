Nuovo Piano casa, Fabiano Amati: “È Oria la prima città pugliese a recepirlo”

“È Oria la prima città pugliese ad approvare il Piano casa secondo la nuova legge. Sono contento che si tratti di un comune in cui ho svolto uno dei tanti convegni esplicativi. Ora spero che anche gli altri comuni facciano lo stesso e al più presto. Ringrazio il sindaco Cosimo Ferretti, l’assessore all’urbanistica Domenico D’Ippolito, il presidente del Consiglio comunale Giancarlo Marinò e l’intero Consiglio comunale”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, che poi continua: “Gli incontri di approfondimento sulla nuova legge Piano casa, hanno l’obiettivo principale di informare i comuni sull’applicazione della nuova legge, poiché il riconoscimento degli incentivi volumetrici previsti è subordinato dall’approvazione di una deliberazione del Consiglio comunale. È importante procedere con la massima celerità, perché gli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare esistente si caratterizzano per l’impronta fortemente ecologista, in linea con tutte le disposizioni sull’efficientamento energetico, accordati con un settore ad alta intensità di posti di lavoro e quindi con la più ampia produzione di piatti a tavola. Insomma, una combinazione di virtù, sempre nel rispetto di tutte le norme sovraordinate, a cominciare da quelle idrogeologiche e paesaggistiche”.

