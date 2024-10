Nuovo CDA Amet Trani, i dubbi di Fratelli d’Italia

Non si spengono i riflettori su Amet Trani, la ex municipalizzata oggi multiservice impegnata in diversi settori. Per Fratelli d’Italia, dopo la nomina del nuovo CdA, aumentano i timori sul futuro dell’azienda. Due gli interrogativi posti dalla segreteria tranese del partito di Giorgia Meloni: Il primo riguarda i due membri dimissionari: cosa ha portato il sindaco a riconfermarli, nonostante le dimissioni? E perché successivamente alla nomina uno dei due vi ha rinunciato? Il secondo riguarda il ruolo del CdA dell’azienda: quale sarà il suo margine di azione e quali i suoi obiettivi?

