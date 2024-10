Esplosione al bancomat: ladri in fuga senza il bottino a Bisceglie

Esplosione al bancomat della Bnl in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Ancora una volta nel territorio della sesta provincia. Ignoti avrebbero tentato un assalto allo sportello bancomat non riuscendoci, danni alla filiale. Secondo le prime ricostruzioni l’esplosione non sarebbe riuscita e i ladri avrebbero prima provato a scassinare il bancomat in altro modo e, una volta intuito di non poter mettere a segno il colpo, avrebbero fatto perdere le loro tracce fuggendo a bordo di un’auto. Dopo le prime verifiche la conferma da parte dei responsabili della filiale della presenza di denaro ed il tentativo di malviventi andato a vuoto. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco oltre a pattuglie di vigilanza privata. È accaduto intorno alle 3 di questa notte. Indagini in corso.

