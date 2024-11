Nuove nomine nell’amministrazione di Trani, il centrodestra denuncia trasformismo

E’ un clima politico frizzante quello della città di Trani, dove dopo un riassestamento della giunta comunale, con la sostituzione di due assessori dimissionari, si sono inasprite le polemiche. Dall’opposizione di centrodestra arrivano pesanti accuse di trasformismo in merito alla nomina di figure riconducibili all’area conservatrice, che avevano già ricoperto ruoli in passato nelle amministrazioni di diverso colore politico rispetto a quella di centrosinistra guidata dal Sindaco Amedeo Bottaro.

Ad accendere le polemiche le recenti nomine in Amet, dove è stato indicato come amministratore delegato l’ex consigliere comunale del Pdl Paolo Paradiso e il subingresso in giunta di Paola Valente, già assessore nell’amministrazione di centrodestra guidata dall’ex sindaco Pinuccio Tarantini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author