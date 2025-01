Nuova caserma Vigili del Fuoco BAT, attesa per la gara d’appalto

BAT – Sarà il Demanio ad occuparsi della gara d’appalto per i lavori di realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco BAT. Il Comando Provinciale, attualmente situato presso la palazzina Reichlin a Barletta, sposterà la sua postazione operativa in via Andria, nell’area in cui sorgeva l’ex mattatoio. Il senatore Dario Damiani spiega i passaggi burocratici e logistici che porteranno all’inizio delle attività. L’auspicio dei Vigili del Fuoco è quello di un trasferimento nella nuova caserma per il 2027, rimodulando così anche il ruolo del distaccamento locale in via Turi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author