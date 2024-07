Nozze fantasma: una storia vera di amore non corrisposto e solitudine

Vestita di bianco, acconciatura impeccabile e un’auto con autista che l’ha condotta all’altare. Sembrava una scena da un matrimonio da favola, ma la realtà era ben diversa e molto più triste. È successo in Puglia, la protagonista di questa vicenda, infatti, si è presentata in chiesa pronta a celebrare le sue nozze con un uomo che, in realtà, non esisteva.

Un matrimonio senza sposo e senza invitati

Nessuno sposo e nessun invitato al suo fianco: la donna aveva organizzato tutto nei minimi dettagli per il suo matrimonio immaginario. La storia di questa donna, pur non rivelando dettagli che possano ledere la sua privacy, mette in luce la fragilità e la necessità di un supporto per chi vive situazioni di solitudine e disagio emotivo.

Non c’era nessuna documentazione di matrimonio

Tutto è iniziato con la richiesta di sposarsi al parroco. La donna è stata vaga sulla sua relazione e sui preparativi, fornendo solo un numero di telefono del presunto sposo e senza che nessuna pratica sia stata istruita. Il sacerdote, insospettito, ha approfondito la situazione, scoprendo che lo “sposo immaginario” aveva una vita completamente sua, del tutto estranea alla donna.

L’uomo ha preso le distanze con una diffida legale, mentre le autorità locali sono state informate per aiutare e supportare la donna, che evidentemente ha bisogno di aiuto.

