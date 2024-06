Non solo Loiodice, Casarano scatenato: piacciono Logoluso, Lattanzio, Rizzo e non solo

A Casarano è ufficialmente iniziata la nuova era Filograna. Il club rossazzurro, dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo presidente e dell’asset dirigenziale, senza perdere tempo si è gettato a capofitto sul calciomercato. Così come confermato dallo stesso Filograna, si ripartirà dalla guida tecnica di Giuseppe Laterza, con tutte le intenzioni di mettere a disposizione dell’allenatore pugliese una squadra attrezzata al punto da tentare il salto di categoria.

Il primo innesto, per certi versi a sorpresa, dovrebbe essere quello di Nicola Loiodice, tanto per partire con il botto. Dopo essere stato accostato a Reggina, Virtus Francavilla e soprattutto Fidelis Andria, l’mvp dell’ultimo campionato pare sia pronto a legarsi al Casarano. Il fantasista barese potrebbe però non essere l’unico ex Altamura pronto a sbarcare al Capozza. Il sogno per il centrocampo risponde infatti al nome di Gaetano Logoluso, a sua volta reduce dalla vittoria dell’ultimo girone H. Nel mirino, pare possa esserci anche Lattanzio. Nel frattempo, possiamo considerare chiuso l’accordo con Andrea Saraniti, che torna nella Salento rossazzurra un anno dopo il trasferimento dell’estate 2023. Praticamente ad un passo anche il centrocampista argentino Leandro Teijo, ex Martina, di recente al Siracusa. Sembra fatta anche per l’ex Brindisi e Monopoli Giovanni Pinto, libero dopo la retrocessione dei biancazzurri. Prosegue il flirt con il capitano del Matera Vincenzo Ferrara e con il difensore del Martina Gianmarco Rizzo. Tutti profili di esperienza, ma non mancano gli obiettivi più giovani: il classe 2004 ideale sarebbe l’ex Rotonda Ismael Cajazzo, che arriverebbe però in prestito dal Trapani, suo nuovo club. Tornando in difesa, il nome nuovo è quello di Paolo Scannapieco, centrale classe ’97 del Ligorna. Non mancheranno, infine, anche alcune conferme, come quelle di Legittimo e Guastamacchia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author