NOCI – “Ne basta uno per rovinare tutto”. È il claim della nuova campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, lanciata dal Comune di Noci in collaborazione con l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città. L’abbandono dei rifiuti ha un costo oneroso che si ripercuote sull’intera comunità. Infatti, nell’ultimo periodo, l’ammontare delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei rifiuti abbandonati è stato pari a circa 50mila euro. L’amministrazione, dunque, ha voluto puntare su una campagna dal forte impatto visivo in grado di prevenire e contrastare il fenomeno, rafforzando la consapevolezza e il coinvolgimento attivo dei cittadini sul tema. Inoltre il Comune installerà nel centro urbano e nelle zone extra urbane telecamere di ultima generazione rafforzando il controllo del territorio da parte della polizia municipale grazie all’assunzione di nuove unità operative.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author