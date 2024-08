‘No accordo Melucci-Centrodestra’, Castronovi chiarisce posizione Psi

Il Partito Democratico si sbaglia. Non c’è, in Comune, alcun accordo tra l’Amministrazione Melucci e il centrodestra. Paolo Castronovi, consigliere comunale socialista e segretario provinciale del Psi, non ha dubbi e assicura: “Non potrei certo definire accordi strutturali con forze politiche rispetto alle quali sono lontanissimo. Basti pensare, ad esempio, alla mia opposizione alla riforma sulla cosiddetta autonomia differenziata voluta dal Governo Meloni e dal ministro leghista Calderoli, contro cui ho partecipato alla raccolta delle firme per richiedere un referendum abrogativo”.

Per Castronovi, sui grandi temi che riguardano il territorio ionico dal punto di vista della promozione dello sviluppo, della difesa dell’ambiente o del rilancio culturale e turistico, “è apprezzabile che le forze che a Palazzo di Città siedono tra i banchi dell’opposizione, centrodestra compreso, sostengano l’Amministrazione comunale”.

Il consigliere socialista sottolinea l’importanza che tutte le forze politiche presenti in Consiglio comunale, mettendo da parte sterili logiche di appartenenza partitica, si uniscano per “il successo dei Giochi del Mediterraneo, ma anche, se non soprattutto, per dare il loro contributo alle iniziative messe in campo dal sindaco per arrivare finalmente all’autonomia universitaria e per porre fine al vergognoso isolamento che, da decenni, subisce la città di Taranto sul tema dei trasporti”.

Guardando al futuro, Castronovi, riflettendo sul prossimo rimpasto della giunta comunale annunciato dal sindaco, afferma: “Dopo la recente approvazione del riequilibrio e dell’assestamento di bilancio, la situazione politica sembra essere più serena. Non so cosa mai possa effettivamente cambiare a settembre all’interno della giunta Melucci. Di certo, però, speriamo che chi, nell’esecutivo, sta operando bene guidando un assessorato di programmazione e pianificazione possa avere il tempo per proseguire nel suo lavoro”.

