Nicola Loiodice sbarca in Kings League

Con un comunicato sui propri canali social, gli Stallions di Blur (Kings League) hanno annunciato una delle “Wild Card” più attese: Nicola Loiodice, che si unisce dunque al club. “Non ha bisogno di presentazioni. Benvenuto Nicola Loiodice. Decisivo sotto porta, domina la Serie D da anni e anche quest’anno sta disputando una stagiona strepitosa ..e poi.. soprattutto.. ci ha promesso una scorta illimitata di taralli pugliesi per i post-partita. Un vero onore averti con noi Nico” – il comunicato della società di Kings League.

Chi è Nicola Loiodice, la stella del Casarano

Se andate a chiedere in giro chi sia il giocatore più forte della Serie D, una delle risposte più comuni tra gli esperti potrebbe essere Nicola Loiodice. Nato il 16 Agosto 1992 a Bari, Loiodice è la stella del Casarano di Filograna, una delle squadre più forti di tutta la Serie D che ha in rosa giocatori del calibro di Malcore e Saraniti. Di ruolo ala sinistra, il giocatore è grado di spaziare per tutto il reparto offensivo. Il giocatore pugliesi si è fatto anche conoscere sul web per aver preso parte alla Goa7 League con la maglia della Fucina insieme all’amico Picci.

Loiodice è al momento una delle stelle del Casarano delle meraviglie di Di Bari. In diciassette partite ha collezionato otto gol e sette assist, dei numeri mostruosi per un giocatore che ha saltato diverse gare per squalifica a inizio anno.

Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti come Brindisi, Fidelis Andria, Barletta e Audace Cerignola. Nel solo girone H di Serie D ha collezionato 265 presenze con 75 marcature e 55 assist. In Serie C ha invece 35 presenze e due gol.

