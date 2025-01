Monopoli-Tommasini promessi sposi ma manca la firma di Pellegrini al Gubbio

Non sarà oggi la giornata di Christian Tommasini al Monopoli. Il giocatore è ormai promesso sposo della società del presidente Rossiello ma per far sì che la trattativa vada in porto manca la firma di Jacopo Pellegrini al Gubbio. C’è massima fiducia nella riuscita della trattativa che potrebbe concretizzarsi tra domani e domenica. Da capire anche se Colombo lo porterà in distinta a Benevento visto che probabilmente l’attaccante non avrà la possibilità di allenarsi con i suoi nuovi compagni o svolgerà solo la rifinitura.

