Napoli, Antonio Conte: ‘Sono sicuro che il Lecce si salverà’

“Abbiamo dominato dall’inizio alla fine. Non posso chiedere di più ai giocatori, visti i numeri della gara. Quando le squadre si chiudono, però, serve pazienza e calma”, ha dichiarato Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria con il Lecce, la quarta consecutiva che mantiene gli azzurri in vetta alla classifica.

“La classifica non riflette il valore del Lecce, auguro loro il meglio e sono sicuro che raggiungeranno la salvezza. Ora pensiamo alla domenica, una giornata di lavoro per chi non ha giocato, in una situazione nuova per noi: giocare dopo soli tre giorni. Sarà un test importante contro un top club, andiamo a San Siro con la giusta mentalità”.

Conte ha poi evidenziato l’importanza di vincere con squadre come Empoli e Lecce: “Il gruppo ha dimostrato grande maturità, ora ci prepariamo per il Milan e non sarà una passeggiata per nessuno. Dobbiamo affrontare il match con consapevolezza e non pensare alle gare successive. L’ambiente deve mantenere equilibrio: stiamo costruendo qualcosa di importante e raggiungendo traguardi inaspettati”.

Il tecnico ha elogiato anche le prestazioni di Ngonge e Neres: “Sono contento della loro crescita. Ciryl sta migliorando molto, oggi è stato intelligente nel non rischiare un secondo giallo. David ha qualità uniche in questa rosa e sta dimostrando il suo valore”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author