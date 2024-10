Lecce, Gotti: ‘Non mi accontento di perdere con onore, servono punti’

Luca Gotti, tecnico del Lecce. ha commentato la sconfitta di Napoli (1-0) al Maradona sottolineando non solo la compattezza della squadra, ma anche la reazione dimostrata per uscire dalla situazione attuale: “Ho visto un Lecce compatto, non solo in senso calcistico, ma anche nel reagire, dimostrando di voler uscire presto e bene da questa situazione”.

Gotti punta a invertire la rotta nei prossimi scontri diretti con Verona ed Empoli: “Non mi accontento di perdere con onore. La partita col Napoli è stata molto diversa da quella con la Fiorentina, ma non basta: mi prendo l’atteggiamento , per essere andati a provare anche dopo il loro vantaggio. Vediamo se portiamo questa qualità anche nelle prossime partite”.

Il tecnico giallorosso ha poi evidenziato la necessità di maggiore precisione in attacco: “Spero che il periodo complicato sia alle spalle: ci siamo spaventati su aspetti episodici facendoli diventare piccole e grandi difficoltà pagate molto care con la Fiorentina, abbiamo ripreso il nostro percorso in modo giusto”.

Infine, Gotti ha parlato dell’importanza di Lameck Banda, attaccante zambiano schierato dal primo minuto: “È una delle prime volte che lo ho a disposizione in buone condizioni. Stava facendo bene e l’ho tenuto a giocare anche 10 minuti in più . È un giocatore che può darci un gran contributo”.

