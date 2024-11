Morti tre tifosi del Foggia, ultras avviano raccolta fondi

Un conto corrente, intestato al Calcio Foggia 1920, il club calcistico militante nel campionato di serie C, interamente dedicato alla raccolta fondi a favore dei famigliari delle vittime del tragico incidente stradale che la sera del 13 ottobre scorso costò la vita a tre giovanissimi tifosi del Foggia, Samuel Del Grande di 13 anni, Michele Biccari di 17, e Gaetano Gentile di 21. L’incidente avvenne sulla Potenza-Foggia mentre i tre ragazzi tornavano da una trasferta dopo aver tifato per il Foggia al Viviani di Potenza. Nelle scorse ore è giunto l’appello degli ultras del Foggia, che invitano tutti alla raccolta solidale. “Ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza ed il nostro calore alle famiglie delle vittime e per dare loro un sostegno concreto chiediamo un piccolo gesto di aiuto fatto con il cuore”, spiegano. Gli stessi ultras hanno deciso di legarsi al conto corrente della società di calcio per rendere il tutto trasparente. (ANSA).

