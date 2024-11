Fasano, verso l’esonero il tecnico Iannini

Dovrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Gaetano Iannini sulla panchina del Fasano. L’ex tecnico della Juniores della Cavese ha guidato i biancazzurri nel corrente avvio di campionato, alla prima esperienza in Serie D, conquistando un bottino pari a 9 punti nelle prime 12 gare che vale al momento il terzultimo posto in classifica. Per i suoi una sola vittoria nell’avvio di stagione, risalente all’ottava giornata il 23 ottobre scorso, quando il Fasano s’impose per 0-1 sul campo della Palmese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author