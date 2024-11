Eccellenza, Ginosa: si interrompe a Foggia la striscia positiva

Il Ginosa cade in trasferta contro il Foggia Incedit, interrompendo la striscia positiva di due risultati utili consecutivi e incassando la decima sconfitta stagionale. La squadra biancazzurra resta così bloccata nei bassifondi della classifica, mentre i padroni di casa si esaltano con una prestazione solida e convincente, dominando ampiamente la gara.

Assenze pesanti per gli ospiti: il bomber Vapore e Soriano, con il reparto offensivo ginosino visibilmente indebolito dall’assenza del miglior marcatore stagionale. La partita si apre con una netta supremazia foggiana nella prima frazione, durante la quale il Ginosa fatica a entrare in partita. Dopo una fase iniziale di studio, al 17’ i padroni di casa passano in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Cormio trova il guizzo vincente, sorprendendo la difesa ospite e infilando Santoro con un’incornata ravvicinata.

Gli uomini di Passariello soffrono la pressione e rischiano di subire il raddoppio al 31’, quando Santoro compie un miracolo sul tiro a botta sicura di Dascoli. Nel finale di tempo, al 42’, il Ginosa sfiora il pareggio con una conclusione insidiosa di Richella, respinta da un grande intervento di A. Tigre.

Nella ripresa il Ginosa mostra maggiore determinazione e nei primi venti minuti spinge alla ricerca del pareggio. Al 3’ Maiorino sfiora il gol con un tiro dal limite che lambisce il palo, mentre al 15’ Ferrero spreca clamorosamente un’occasione a porta vuota, calciando incredibilmente a lato. L’errore pesa come un macigno e, al 21’, il Foggia Incedit punisce: Santoro si supera su un tiro dal limite di Colella, ma sulla ribattuta Cormio è il più rapido e sigla la sua doppietta personale, portando il risultato sul 2-0.

Il Ginosa accusa il colpo e rischia il tracollo al 45’, con Santoro ancora protagonista nell’evitare il terzo gol su una conclusione ravvicinata di Siclari. Il triplice fischio sancisce una sconfitta che lascia i biancazzurri in una situazione delicata di classifica.

Domenica prossima servirà una prova di carattere contro l’ostico Galatina, in una sfida casalinga dove il Ginosa non potrà permettersi ulteriori passi falsi.

FOGGIA INCEDIT-GINOSA 2–0

RETI: 17’ pt e 21’ st Cormio.

FOGGIA INCEDIT: A. Tigre, Rubino, Morisco, Stele, Rodrigez, Cicerelli, De Palma (73’ Spinelli), Cormio,(80’ Cortopasso), Dascoli (60’ Siclari), Colella, Bevilacqua. Panchina: Barberio, Della Corte, Pissinis, S. Tigre, Virgilio. All. Lasalandra (squalificato).

GINOSA: Santoro, Fede (79’ Verdano), Monticelli (46’ Gallitelli), Schirizzi, Pizzo, Patronelli, Maiorino, Diop (46’ Larizza), Caruso (55’ Ferrero), Richella, Gatto. Panchina: Bellini, Giaracuni, Valemza, Sergio, Cicala. All. Passariello

ARBITRO: Mauro Alberto Portoso di Molfetta. Assistenti: Francesco Sifo di Molfetta e Giuseppe Garofalo di Bari.

Ammoniti: De Palma e Colella (F).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author