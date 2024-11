Eccellenza: Molfetta Calcio delude e cade anche a Racale

La Molfetta Calcio cade anche a Racale, incassando una sconfitta per 1-0 nella 15ª giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Una prestazione deludente per i biancorossi, incapaci di sfruttare quasi 90 minuti di superiorità numerica.

La gara si apre con un episodio chiave: al 3’, Oliveros del Racale viene espulso per un colpo violento su Adriàn, esordiente nella difesa molfettese. Nonostante l’uomo in più, la Molfetta fatica a creare occasioni e al 24’ incassa un gol rocambolesco: un’incredibile ingenuità del difensore Romanelli, che raccoglie con le mani un passaggio del portiere Lutzardo in area, regala un calcio di rigore trasformato dal capitano del Racale, Flordelmundo.

Nella ripresa, la Molfetta mantiene un possesso palla sterile, privo di pericolosità offensiva, complice l’assenza di attaccanti di ruolo. Dall’altra parte, il Racale si chiude in difesa e gestisce senza troppi affanni. L’unica vera occasione per i biancorossi arriva al 90’, con un colpo di testa di La Pietra che sfiora il palo.

Il match si chiude senza ulteriori emozioni, lasciando la Molfetta in terz’ultima posizione di classifica. Domenica 24 novembre, i biancorossi proveranno a riscattarsi in casa contro l’Arboris Belli, fanalino di coda del campionato.

Atletico Racale – Molfetta Calcio 1-0

Rete: 24’ rigore Flordelmundo.

Atletico Racale: Ferraris, Sasso (23’ st Fitto), Moran Blanco, Gravina, Bottari, Guevara, Pennetta, Flordelmundo (75’ Zarate), Oliveros, Romano (68’mFilippi), Centonze. Panchina: Catelli, Masciullo, Portaccio, Milessi, De Donno C., De Donno D. All. Calabuig Matias.

Molfetta Calcio: Lutzardo, Romanelli, De Palma (57’ Carlucci), Adriàn, Ruggiero (68’ Esposito), La Pietra, Vino, Camara, Moccia, De Marco, Colamesta. Panchina: Saulle, Tupputi, De Pietro, Triarico, Rizzi, Leuzzi, Ricupero. All. Rubino Vincenzo (Traversa squalificato).

Arbitro: Buchignani Leonardo di Livorno.

Ammoniti: Moran Blanco, Fitto, Moccia, Romanelli, De Palma.

Espulso: Oliveros (Racale). Recupero: 2’ pt – 6’ st.

