Morte tifosi Foggia: il dolore di Emanuele Canonico

“Erano in viaggio per passione, una passione che si è trasformata in tragedia”. Così Emanuele Canonico, vicepresidente del Calcio Foggia 1920, ha commentato il tragico incidente avvenuto nella serata di domenica 13 ottobre, a Potenza, in cui hanno perso la vita tre giovani tifosi rossoneri.

Gaetano Gentile (21 anni), Samuele Del Grande (13 anni) e Michele Biccari (17) stavano rientrando a casa dopo aver assistito alla partita Potenza-Foggia, terminata 1-1. “Tutta la famiglia del Calcio Foggia si stringe attorno alle famiglie delle vittime: parteciperemo alle esequie quando saranno fissate”, ha concluso Emanuele Canonico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author