Morte tifosi Foggia, Emiliano: ‘Tragedia che colpisce tutti’

“Un dolore immenso ha colpito ieri tutti noi pugliesi, in particolare i tifosi del Foggia Calcio, per la tragica perdita di Samuele, Michele e Gaetano. Quella che doveva essere una domenica di festa si è trasformata in un incubo per le loro famiglie e per tutti coloro che seguono lo sport con passione e dedizione. In questo momento di lutto, esprimo la mia vicinanza, a nome mio e di tutta la comunità pugliese, a chi soffre per questa perdita insopportabile. Le nostre preghiere sono rivolte anche ai feriti, nella speranza che possano superare questo terribile incidente”. È il commento che Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha scritto sui social riferendosi al tragico incidente di Potenza, che ha causato la morte di 3 tifosi del Potenza e il ferimento di altre 7 persone, di cui due gravi.

