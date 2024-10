Morte tifosi Foggia: Capuano e Canonico jr in ospedale a Potenza

Emanuele Canonico ed Ezio Capuano, rispettivamente vicepresidente e allenatore del Foggia, sono arrivati nella mattinata di lunedì 14 ottobre all’ospedale San Carlo di Potenza, dove sono ricoverati in condizioni critiche due giovani tifosi della squadra, di 18 e 15 anni, coinvolti nel tragico incidente stradale che nella serata di domenica 13 ha provocato la morte di altri tre tifosi: Gaetano Gentile (21 anni), Samuele Del Grande (13) e Michele Biccari (17).

L’incidente è avvenuto dopo la partita tra il Potenza e il Foggia, terminata 1-1, valida per la 9a Giornata del Girone C di Serie C. All’ospedale San Carlo, numerosi tifosi del Foggia si sono riuniti per mostrare solidarietà ai compagni feriti.

La squadra tornerà in campo domenica 20 ottobre con il Catania, mentre il 27 ottobre i pugliesi affronteranno il Sorrento a Potenza, dato che la squadra campana gioca le partite casalinghe al Viviani di Potenza a causa dei lavori allo stadio Italia.

